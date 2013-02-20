Митинг против строительства северного дублера Кутузовки пройдет завтра в Москве

//Общество

20 февраля 2013, 18:55 [ «Аргументы Недели» ]

inmsk.ru

Санкционированный митинг, посвященный проблеме Северного дублера Кутузовского проспекта пройдёт 21 февраля около станции метро "Улица 1905 года" рядом с памятником Героям революции 1905-1907 годов.

Организаторы - сообщество жителей Западного округа "Дублеру. Нет" и инициативные группы районов ЗАО города Москвы. "Мы снова поднимаем вопрос авантюристского подхода властей города к градостроительной политике - колоссальные магистрали, которые предложены к постройке, обосновываются борьбой с пробками, но никаких расчетов вреда для жителей не ведется, - говорится в анонсе акции. - Мы также заявляем о провокации против жителей двух районов ЗАО - вначале дублер запланировали в районе Можайский. После массовых протестов населения перенесли в Кунцево, убивая всю улицу Ивана Франко. Возмущенному населению предложили разбираться друг с другом - либо один район города, либо другой должен быть уничтожен, такова логика лоббистов проекта. На наше обращение властям страны, на наши 8 тысяч подписей мы получили ответ от зам. префекта округа, где нам снова сказали, что дублер только улучшит экологию. Платный транзитный дублер, и это не скрывается, нужен только для удобной доставки клерков из Подмосковья в Москва-Сити". Организаторы митинга обращают внимание на то, что « ни в одном мегаполисе мира прокладка эстакадных магистралей вдоль домов не ведется - чиновники, видимо, этого не знают».

Митинг пройдёт с 10.00 до 12.00. Акция согласована с властями города.



