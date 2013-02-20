В Ярославле подпишут «Снежное соглашение»

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20 февраля 2013, 18:23 [ «Аргументы Недели. Ярославль», Ирина СОКОЛОВА ]

Ярославские организаторы Главной Масленицы страны рассказали журналистам о том, как будет проходить праздник. Если верить их обещаниям, в этом году масленичная неделя получится очень насыщенной и нестандартной.

«Традиционно Масленица начнется на Советской площади 10 марта. И дальше всю масленичную неделю праздник будет продолжаться по районам города Ярославля: один день – один район. Самое большое мероприятие пройдет 17 марта – будут работать четырнадцать площадок одновременно по всему городу Ярославлю», – рассказал заместитель мэра Александр Нечаев.

Как и в прошлом году, будет действовать конкурс нацио­нального костюма с денежными призами. Так, в 2012 году победитель получил 1000 долларов.

По-прежнему действует и конкурс частушек. В этом году частушки будут перепевать профессиональные коллективы. 17 марта музыкальный коллектив «Потап и Настя» выступит с частушками и полноценной программой в рамках фестиваля частушек на Советской площади. Также свою программу покажет кенийский коллектив «Черные звезды». Кроме этого, на Советской площади для ярославцев и гостей города выступят «Добры молодцы», коллективы ярославского региона и прилегающих областей.

Роль всенародно избранной государыни Главной Масленицы страны исполнит Надежда Бабкина. Планируется в этом году подписать «Снежное соглашение» с Всероссийским Дедом Морозом. Смысл соглашения – передача прав от зимы к весне.

Одним из главных новшеств нынешней Масленицы станет телемост Москва – Лондон – Ярославль. Как известно, в Лондоне на Трафальгарской площади в рамках российских дней уже не раз проходил праздник Масленицы. Но в том формате, который будет предложен в этом году, он будет проводиться впервые.

«В Лондоне Надежда Бабкина будет работать на закрытии масленичной недели на Трафальгарской площади в статусе государыни Главной Масленицы страны в нашей шапке, а в этом году мы еще презентуем ей шубу государеву. В этом костюме она будет выступать перед публикой», – рассказали организаторы праздника.

Еще одним подарком для жителей города Ярославля станет открытие резиденции государыни Главной Масленицы страны, которая будет работать по аналогии с резиденцией Снегурочки и Деда Мороза. Открытие музея по адресу: Революционный проезд, 14 приурочено к 250‑летию празднования Масленицы. Интерактивный музей будет работать круглый год.

Всего на празднование Масленицы организаторы ожидают увидеть около 300 000 туристов, гостей и жителей города.