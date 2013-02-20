Путин одобрил глубокое медобследование российских детей-инвалидов

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20 февраля 2013, 19:09 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

Фото пресс-службы президента РФ

О повышении качества медицинского обслуживания детей-инвалидов в среду заместитель председателя правительства Ольга Голодец информировала президента РФ Владимира Путина на рабочей встрече в среду.

"АН" писали, что в начале встречи с Голодец Путин заявил,что "тема содержания детей-сирот в России гораздо важнее дискуссий об иностранном усыновлении, которые сейчас у нас ведутся" и выслушал отчет вице-премьера" по "сиротскому" вопросу.

Затем президент и вице-премьер перешли к вопросу медобслуживания детей-инвалидов. Зампред правительства рассказала о материальной поддержке тех семей, которые принимают решение взять в свою семью больного ребёнка на усыновление или как приёмного.

"На 20 процентов увеличено пособие на ребёнка-инвалида, оно будет достигать 8700 рублей в месяц, а также увеличена сумма единовременной выплаты для тех родителей, которые принимают на усыновление детей-инвалидов", - сказала Голодец.

По словам Голодец, есть проблемы и в целом всего нашего сообщества, не только детей-сирот. У нас сегодня в стране проживает 576 тысяч детей-инвалидов.

"Мы провели ревизию всех мер медицинской помощи, которые мы сегодня осуществляем. И, действительно, сегодня в России из стандартов оказания медицинской помощи были исключены совершенно очевидные вещи, которые сегодня необходимо сделать".

"Необоснованно исключены", - акцентировал Путин.

"Мы считаем, что всю высокотехнологичную помощь детям России мы способны оказать, и будем это делать на безальтернативной основе", - уверила президента вице-премьер.

"Мы с Вами знаем, что в особо тяжёлом положении оказываются дети, которые страдают определёнными заболеваниями и находятся в соответствующих учреждениях. В отношении этих детей у вас есть какие-то планы?", - спросил президент.

Вице-премьер сообщила, что в специализированных учреждениях находятся сейчас 14 тысяч 164 ребёнка, это дети-инвалиды, и по каждому такому ребёнку сейчас разработана программа, и каждому такому ребёнку оказывается помощь.

"Но, как я уже сказала, многие попечители говорят, что диагнозы поставлены не совсем точно. Например, очень часто ставится задержка умственно развития там, где её реально не существует. Поэтому здесь мы берём в помощь и гражданское сообщество для того, чтобы продвигаться по этой теме", - доложила Ольга Голодец.

Путин одобрил намерение провести сначала более глубокое обследование детей-инвалидов, "а затем предложить меры, направленные на поддержание этих детей и на их выздоровление".