Эксперт: Челябинский метеорит был сбит НЛО

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20 февраля 2013, 18:09 [ «Аргументы Недели» ]

фото: myspace.com

Падение челябинского метеорита породило множество предположений и вымыслов. Вот и Геннадий Белимов, - известный эксперт по паранормальным явлениям, считает, что упавший под Челябинском метеорит был сбит НЛО.

По его мнению, это спасло людей от неминуемой гибели: "Я полагаю, нам, жителям России в частности и Земли в целом, в очередной раз крупно повезло. Буквально вчера мне передали из вызывающего доверие источника (проживающего в Подмосковье военно-космического инженера в отставке) видеозапись, на которой отчетливо видно, что с "челябинским пришельцем" вначале взаимодействует в небе какой-то НЛО. Причем именно после этого взаимодействия светящийся объект начинает взрываться и разваливаться на мелкие фрагменты. Получается, какие-то внеземные силы в очередной раз спасли человечество от куда более печальных последствий, чем те, что мы имеем!", - цитируют Белимова интернет-СМИ.

В доказательство своих слов он приводит присланное видео.