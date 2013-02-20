В Волгоградской области заезжих чиновников убирают с вида

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20 февраля 2013, 17:24 [ «Аргументы Недели. Волгоград», Сергей Зарубин, Волгоград ]

Фото www.volga-net.ru

Прогнозы о том, что перестановки в Волгоградском правительстве устраиваются только ради того, чтобы убрать с «вида» фигуры-«раздражители», начинают сбываться. Еще вчера Олег Керсанов, сменивший на посту главы правительства Волгоградской области Константина Храмова с приставкой и.о., сегодня официально назначен на этот пост. Но его предшественник из правительства не уходит.

Как раз это и стало главной обсуждаемой новостью в Волгограде. Как «АН-онлайн» уже сообщали ранее, на серьезные ошибки, связанные с подбором кадров, губернатору Волгоградской области Сергею Боженову указали в администрации президента. Дело в том, что покинув пост мэра Астрахани и став губернатором соседней Волгоградской области, Боженов пригласил на работу в правительство, по преимуществу, приезжих. Это стало раздражать местное население настолько, что повлияло на рейтинг нового руководителя региона.

Олег Керсанов местный, внешне замена вполне логична. Но продолжит работать в областном правительстве и Константин Храмов. Комментируя свой уход, он лишь заявил, что делает это «из миротворческих соображений». Как сообщили «АН-онлайн» в пресс-службе области, губернатор обсудил с ним варианты его дальнейшего сотрудничества с правительством в реализации отдельных важных для региона проектов.

«У нас впереди масштабные строительные и инфраструктурные проекты и все они требует сложных, системных решений, – заявил Сергей Боженов. – В этой связи мы и в дальнейшем рассчитываем на управленческий опыт и наработанные деловые связи Константина Константиновича, на его компетенцию в вопросах экономики, энергетики и строительства».

О том, какую должность может занять Храмов, пока не сообщается.