Президент РФ: Содержание сирот в РФ важнее дискуссии усыновления

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20 февраля 2013, 17:19 [ «Аргументы Недели» ]

фото: АН

Тема содержания детей-сирот в России гораздо важнее дискуссий об иностранном усыновлении, которые сейчас у нас ведутся. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на встрече с вице-премьером РФ Ольгой Голодец, обсуждая тему российских сирот.

Глава российского государства сказал в среду, что "сейчас активно обсуждается работа, связанная с иностранным усыновлением. Это, конечно, важная тема, но не самая главная. Гораздо важнее то, как у нас содержатся и воспитываются дети, которые остались без попечения родителей, - дети-сироты. Я имею в виду, что иностранное усыновление — это несколько сотен человек в год, а сирот у нас, к большому сожалению, тысячи".

Ольга Голодец уточнила, что в России насчитывается 128 тысяч детей без попечения родителей. По ее словам, в прошлом году были переданы в семьи на усыновление 69 тысяч детей.

Она также добавила, что сейчас в стране насчитывается 576 тысяч детей-инвалидов, из которых более 14 тысяч — дети-инвалиды с тяжелыми заболеваниями, находящиеся в специализированных медицинских учреждениях.

По словам Ольги Голодец, в этом году в рамках исполнения декабрьского указа президента РФ будет принят пакет документов в этой области, в частности, до 1 июля будет проведено медицинское обследование всех сирот, находящихся на попечении государства, "им будут уточнены диагнозы, и мы гарантируем всем детям высокотехнологичную помощь, а также психологическое сопровождение, которое необходимо этим детям", - цитируют вице-премьера интернет-СМИ.