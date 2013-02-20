«Болотные кулики» Петербурга требуют 111 «гайд-парков»

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20 февраля 2013, 17:09 [ «Аргументы Недели. Санкт-Петербург», Валентина Карелова, Санкт-Петербург ]

Фото news.cherepovez.ru

Парламентарии Петербурга в третьем чтении все-таки приняли закон о митингах, несмотря на то, что коммунисты в знак протеста отказались голосовать, а «яблочники» посчитали принятый документ провокацией. В итоге 27 голосами, при минимуме в 26 голосов закон был принят.

По словам спикера Законодательного Собрания Петербурга Вячеслава Макарова данный документ депутаты были обязаны принять до 1 января 2013 года.

«Я считаю, что мы учли большинство замечаний предоставленных оппозиционными партиями, и внесенные поправки сделали закон более мягким», - пояснил Макаров.

Согласно внесенным в документ поправкам, возможное число участников митингов в так называемых «гайд-парках» увеличено со 100 до 200 человек. По мнению сторонников закона, теперь у оппозиции нет повода называть закон «драконовским». Поскольку вся его «драконовость» заключена в том, что от входа в здание митинг должен находиться на расстоянии 25 метров.

Коммунист Владимир Дмитриев заявил, что представителей его фракции депутаты не услышали.

«Это безобразие, почему никто не обращает внимания на наше заявление, в котором мы говорим о недопущении организации «гайд-парка» на Марсовом поле. Теперь его могут топтать все кому не лень. Я согласен с тем, что на этом месте можно организовывать какие-то траурные мероприятия, но никак не митинги», - возмущается депутат. «Поэтому мы бойкотировали голосование».

Яблочник Григорий Явлинский в критике принятого документа пошел еще дальше. Он назвал закон о митингах актом, противоречащим Конституции страны, и намерен обжаловать его в судебном порядке, а в случае необходимости дойти даже до Конституционного Суда.

«Закон, который был принят в третьем чтении, это не что иное, как акт провокационного свойства, потому что он сильно ограничивает права и возможности граждан. Запрет выражать свое мнение на центральных площадях и улицах города является прямой провокацией, которая будет приводить к столкновениям. Соглашусь, с тем, что Дворцовая площадь не место для пикетов и шествий. А вот почему нельзя митинговать на Невском проспекте или на Исаакиевской площади, лично мне не понятно», - говорит Явлинский.

В отличие от оппозиционно настроенных депутатов единоросс Виталий Милонов, считает, что критиковать принятый закон теперь не имеет смысла, ибо все просьбы недовольных были учтены и поблажки сделаны.

«Я, наверное, отличаюсь от наших депутатов яблочников, которые смыслом своей жизни считают пикеты, демонстрации и шествия. Думаю им пора успокоиться. Теперь они могут собирать на своих акциях до 200 человек при этом никого, не уведомляя. Правда, при всем уважении к оппозиции они и ста человек не всегда способны привлечь на свои мероприятия. Как говорится пикет в защиту пикета, собирает человек 50 в лучшем случае, хорошо всем известных в Петербурге личностей», - заметил Милонов.

По словам депутата, оповещать власти об акциях, где принимает большее количество участников, необходимо, прежде всего, в целях защиты самих митингующих.

«Когда на площади собирается от 500-1000 человек, нужно чтобы полиция наблюдала за происходящим, охраняла участников акции и не допускала провокаций даже в отношении участников митинга. Тем более что теперь политической активностью обладают не только политические меньшинства, но и другие. Я полагаю, что их нужно усиленно охранять от нормальных людей», - пояснил депутат, намекая на людей нетрадиционной ориентации.

Милонов подчеркнул, что теперь разрешено митинговать на расстоянии 25 метров от административных зданий и учреждений культуры. Ему же в свое время запрещали так близко приближаться к этим зданиям, во время одиночных пикетов.

«Раньше подобное было не позволительно, я сам стоял в пикете с плакатом в 90-х годах, тогда нашим городом правили яблочники и другие не демократические силы. Нам не разрешали этого делать. В итоге если посмотреть объективно у меня есть только одно замечание к принятому закону, и оно касается количества «гайд-парков». «Болотные кулики, требуют - 111 «гайд-парков», а они у петербуржцев спрашивали, нужно ли им столько отхожих мест для опорожнения политических страстей? Я готов поддержать пару тройку новых «гайд-парков», где-нибудь вдали от города, чтобы дети не видели этих либералов. И вообще, я считаю, хватит митинговать, давайте, наконец, поработаем», - подчеркнул Виталий Милонов.