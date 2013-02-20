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20 февраля 2013, 17:12 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

Премьер РФ поздравил коллектив "Газпрома с юбилеем. По его мнению, все 20 лет "концерн действительно играл очень важную роль в развитии нашей российской экономики, в надёжном обеспечении энергобезопасности нашей страны, всего мира".

И "вырос в лидеры глобального топливно-энергетического рынка". Дмитрий Медведе похвалил за то, что "Газпром не просто использует российские недра, но и занимается разведкой новых месторождений, расширяет географию поставок газа, а также вкладывает средства в развитие инфраструктуры и благотворительную деятельность.

Кроме того, премьер рассказал коллективу "Газпрома", что доволен повышением эффективности корпоративного управления.

"Потому что длительное время в рамках совета директоров мы занимались именно этим вопросом. У вашей компании, у нашей компании особая социальная ответственность – это и газификация регионов, тема важнейшая просто, это свет и тепло в домах людей. Я всегда, когда посещал объекты «Газпрома» и мы открывали новые объекты газификации, видел, как относятся к этому обычные люди, насколько для них это важно", - подчеркнул Дмитрий Медведев, передает пресс-служба российского кабмина.

Он выразил убеждение в том, что благодаря коллективу, «Газпром» будет и дальше эффективно развиваться "в интересах страны, в интересах наших граждан, приумножать могущество нашего государства".

Председатель правительства пожелал всем сотрудникам концерна "успехов, здоровья и всего самого-самого доброго".