До конца марта поступит план повышения зарплаты учителям

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20 февраля 2013, 16:48 [ «Аргументы Недели» ]

Дмитрий Медведев поручил вице-премьеру Ольге Голодец и главе Минобрнаки Дмитрию Ливанову лично представить предложения по достижению обещанного президентом уровня зарплат учителям во всех регионах РФ.

Об этом в среду сообщает пресс-служба правительства России.

По отдельным проблемным регионам отдельный доклад должен быть подготовлен к 15 марта, а "по мерам, направленным на достижение во всех субъектах Российской Федерации уровня заработной платы педагогических работников общеобразовательных учреждений, установленного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. №597", предложения велено представить до 31 марта 2012 года.

Кроме того, руководителям высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации поручено взять под личный контроль выполнение обязательств по доведению жалования учителей до средней заработной платы в соответствующем регионе.

"АН" писали, что средняя зарплата учителей столичных школ достигла 54 тысяч рублей еще минувшим летом.

Напомним, что в декабре минувшего года Госдума приняла закон, согласно которому зарплата педагогов должна быть не ниже средней по субъекту РФ, однако в нескольких регионах этого пока достичь не удалось.