Названы самые грязные моря Российской Федерации в 2012 году

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20 февраля 2013, 15:55 [ «Аргументы Недели» ]

Азовское и Черное моря были в прошедшем, 2012 году одними из самых загрязненных в России по данным спутникового мониторинга, который проводился с января по декабрь прошедшего года.

"За время мониторинга было проведено 92 радиолокационные съемки. Пленочные загрязнения, в основном судового происхождения, обнаружены на 61 снимке (66% от общего числа выполненных съемок). Это один из самых высоких показателей степени загрязненности среди других морей России, что может быть связано с интенсивным судоходством и ростом грузооборота в Азово-Черноморском бассейне", сообщает инженерно-технический центр (ИТЦ) "СканЭкс".

Основным источником загрязнений является морское судоходство. Наиболее часто судовые сбросы отмечались в центральной части Черного моря в зоне схождения секторов Украины, России и Турции, сообщает ria.ru. Космическая съемка и данные автоматических идентификационных систем, полученных во время мониторинга, позволяют сделать предположение об использовании указанной зоны для мойки танков и сброса различных жидких отходов. Особенно часто это делают капитаны универсальных танкеров перед сменой типа груза.



Берега России омываются 12 морями, принадлежащими бассейнам 3 океанов – Атлантического (Балтийское, Черное, Азовское моря), Северного Ледовитого (Баренцево, Белое, Карское, море Лаптевых, Восточно-Сибирское, Чукотское), Тихого (Берингово, Охотское, Японское) и бессточного Каспийского моря.