Генпрокуратура РФ: Сфера ЖКХ крайне коррумпирована

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20 февраля 2013, 16:31 [ «Аргументы Недели» ]

Выступая в среду в Государственной Думе России, генеральный прокурор России Юрий Чайка сообщил депутатам нижней палаты, что сфера ЖКХ в России крайне коррумпирована, преодолеть негативные тенденции в этой сфере пока не удается.

В свое выступлении Юрий Чайка сказал, что "несмотря на большой объем проделанной работы по соблюдению законности в коммунальной сфере, переломить ситуацию до конца пока не удалось".

Он также сообщил, что во временные приемные генпрокурора РФ за три месяца 2012 года обратилось более 2,5 тыс граждан, которые жаловались на завышенную плату за услуги ЖКХ и ограничения подачи электричества, воды и тепла. "Населению оказываются некачественные услуги, а тарифы на них необоснованно растут. Практически в каждом регионе установлены факты ненадлежащего содержания и эксплуатации объектов коммунальной инфраструктуры", - констатировал генпрокурор.

Кроме того, он сообщил, что серьезные нарушения были обнаружены ведомством и при госзакупках, при незаконном отчуждении имущества министерства обороны, а также в работе российских органов опеки при усыновлении детей россиянами.

По словам Юрия Чайки, в 2012 году ущерб от коррупционных преступлений в России достиг почти 21 миллиарда рублей, число коррупционных преступлений, совершенных в крупном и особо крупном размере, выросло на 80%. Втрое увеличилось число преступлений, совершенных организованными группами.

Он отметил, что работа по противодействию коррупции продолжается, она активизировалась - по сравнению с прошлым годом выявлено на четверть преступлений больше, сообщают интернет-СМИ.