В Кадастровой палате по Ленинградской области идут обыски

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20 февраля 2013, 15:40 [ «Аргументы Недели» ]

Официальный представитель Следственного комитета РФ Владимир Маркин сообщил, что ведомство проводит обыски в Кадастровой палате по Ленинградской области в рамках дела о незаконном отчуждении земельных участков Минобороны путем обмана.

Владимир Маркин рассказал журналистам, что "в рамках расследования уголовного дела дополнительно проводится обыск сотрудниками Следственного комитета РФ по Ленинградской области в Федеральном государственном казенном учреждении "Кадастровая палата Россреестра по Ленинградской области".

Уголовное дело по факту незаконного отчуждения путем обмана земельных участков Минобороны на территории Всеволжского района Ленинградской области возбуждено по статье "Мошенничество в особо крупном размере", пишут интернет-СМИ.