Администрация города предложила участникам голодовки подать на неё в суд

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20 февраля 2013, 15:32 [ «Аргументы Недели. Ростов-на-Дону», Григорий Бочкарёв, Ростов-на-Дону ]

Фото О. Бакунина

В городе Зверево под Ростовом второй день продолжается голодовка трёх шахтёров-пенсионеров, передает корреспондент «АН-онлайн». Голодающие обвиняют местные власти в доведении их до такой формы протеста.

20 февраля администрация города Зверево распространила официальное заявление по поводу голодовки. Чиновники обещают, что специалисты городской больницы будут осуществлять постоянный медицинский контроль над самочувствием и объективным состоянием здоровья голодающих. При этом участникам акции протеста рекомендовано её прекратить, и продолжить дискуссию в «правовом поле». «Каждому участнику голодовки от администрации города направлено предложение прекратить акцию, которая может нанести вред их здоровью, и перенести решение выдвинутого требования в правовое поле (в судебном порядке)», – сообщили «АН-онлайн» в мэрии Зверево.

52-летний Сергей Великанов, 62-летний Валерий Дьяконов и 72-летний Станислав Карпов называют виновными в доведении их до голодовки муниципальных и региональных чиновников. По словам Валерия Дьконова, так как ни правительство области, ни губернатор, ни мэр не сделали ничего для того, чтобы исправить сложившуюся ситуацию с обеспечением горожан объективной информацией о формировании тарифов на отопление и водоснабжение, было решено объявить бессрочную голодовку с 19 февраля. Пока голодать начали три человека, но вполне возможно, что количество количества участников голодовки увеличится, так как обещанный на январской встрече пайковой уголь для 62 пенсионеров-шахтёров также не выделен.

Еще в конце 2012 года инициативная группа горожан, состоящая из бывших шахтёров и вдов погибших, или умерших горняков провела своё собственное исследование того, откуда берутся расценки на отопление, воду, вывоз мусора и т.д. и т.п. Сделав необходимые вычисления по предложенным формулам, горожане вывели свои расценки, которые оказались чуть ли не на порядок ниже тех, что сейчас используют коммунальщики. Возмущенные зверевцы потребовали от мэра города и правительства области подробных объяснений, пригрозив пикетами и угрозой голодовки - они обещали начать её ещё 5 февраля.

Опасаясь ненужного резонанса, региональные власти попытались договориться с протестующими. На встречу, на которой присутствовал и мэр города Зверево Александр Чумаков, были приглашены бывшие шахтёры, а ныне пенсионеры Николай Чекмарёв, Василий Плющ, Николай Татауров и депутат городской Думы (также бывший шахтёр) Валерий Дьяконов.

Местные шахтёры-пенсионеры протестуют уже несколько лет, требуя вернуть им пайковый уголь. Дело в том, что после банкротства шахты «Обуховская» новый владелец снял с себя обязательства обеспечивать пайковым топливом или его денежным эквивалентом пенсионеров-горнодобытчиков и членов их семей. После встречи с областными чиновниками инициативная группа приняла решение отложить начало голодовки на несколько дней и дождаться первых результатов. И только после этого принимать окончательное решение – объявлять голодовку, или нет. В итоге, всё же, дело закончилось голодовкой.