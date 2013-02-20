Преобразования по развитию зеленой экономики затронут полмира

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20 февраля 2013, 15:32 [ «Аргументы Недели» ]

Фото Центра новостей ООН с сайта un.org

ООН в ближайшие семь лет будет поддерживать усилия 30 стран по внедрению стратегий, направленных на развитие зеленой экономики. Предполагается, что эти усилия приведут к созданию дополнительных рабочих мест, к более активному использованию чистых технологий и к сокращению угроз окружающей среде.

Программа ООН по окружающей среде (ЮНЕП), Международная организация труда (МОТ), Организация ООН по промышленному развитию (ЮНИДО) и Учебный и научно-исследовательский институт ООН (ЮНИТАР) объявили о партнерстве по продвижению зеленной экономики, передает Центр новостей ООН.

Они помогут участвующим в этом партнерстве странам, в числе которых Россия, сосредоточить усилия и инвестиции на создании экологически чистых технологий, развитии эффективной инфраструктуры и на специальной подготовке квалифицированной рабочей силы.

Новая инициатива основана на заключительном документе Конференции ООН по устойчивому развитию, которая прошла в июне прошлого года в Рио-де-Жанейро, Бразилия.

МОТ полагает, что преобразования, направленные на развитие зеленой экономики, могут затронуть жизнь полутора миллиарда трудящихся, а это - половина всей рабочей силы в мире.

В ходе первых двух лет инициатива будет сосредоточен на семи пилотных странах, которые пока еще не определены.

К 2020 году проектом будут охвачены 30 государств.