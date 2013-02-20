Сегодня - Всемирный день социальной справедливости

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20 февраля 2013, 15:09 [ «Аргументы Недели» ]

Фото Центра новостей ООН с сайта un.org

20 февраля - Всемирный день социальной справедливости. В послании по этому поводу генсекретарь ООН Пан Ги Мун обратил внимание на растущее неравенство в мире, которое не позволяет миллионам людей вырваться из нищеты.

"Отмечая Всемирный день социальной справедливости, мы в то же время повсеместно наблюдаем расширение возможностей для немногих и только лишь растущее неравенство для большинства", - сказал Пан Ги Мун, передает Центр новостей ООН.

Он напомнил, что, принимая Цели в области развития, сформулированные в Декларации тысячелетия, мировые лидеры обязались создавать более равные и справедливые условия в мире. Но сегодня миллиарды людей по-прежнему не ощущают результатов этих обещаний.

"В нашем стремлении к построению желанного для нас мира давайте активизировать наши усилия по обеспечению более всеохватного, равноправного и устойчивого пути развития, основанного на диалоге, открытости и социальной справедливости", - призвал Пан Ги Мун.