Еще один депутат Госдумы хочет отказаться от своих полномочий

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20 февраля 2013, 15:29 [ «Аргументы Недели» ]

В среду стало известно, что еще один депутат Госдумы РФ от "Единой России" Анатолий Ломакин намерен досрочно прекратить свои полномочия по собственному желанию, он уже подал об этом заявление, которое было рассмотрено думским комитетом по регламенту.

Информация об этом сегодня размещена в базе документов нижней палаты.

По данным главы думского комитета по регламенту Сергея Попова, Ломакин подал в отставку по состоянию здоровья: "Он объяснил коллегам, что хотел бы подлечиться", — сказал он журналистам.

По данным Forbes, состояние Ломакина оценивается в 1,2 миллиарда долларов. В качестве депутата Госдумы Ломакин был зарегистрирован 22 августа 2012 года, депутатский мандат он получил от помощника президента РФ Юрия Трунева, отказавшегося от мандата. Секретарь Центризбиркома РФ Николай Конкин предупредил в то время Ломакина, что, став депутатом, ему придется прекратить ведение бизнеса, сообщают российские СМИ.

Как сообщается на сайте Госдумы, за время пребывания депутатом Ломакин участвовал в разработке единственного законопроекта — запрета на усыновление российских сирот гражданами США.

Сегодня утром о сложении с себя депутатских полномочий заявил единоросс Владимир Пехтин, ранее возглавлявший думский комитет по этике. Причиной стали данные, опубликованные в блоге Алексея Навального о том, что у Пехтина есть незадекларированная элитная недвижимость в США. По словам Пехтина, он уходит, чтобы не позволить "недобросовестным политическим оппонентам порочить репутацию "Единой России" и отстоять свое честное имя.

Накануне Госдума досрочно прекратила полномочия депутата от "Единой России" Василия Толстопятова, также по собственному желанию.