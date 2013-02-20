Медведев подписал порядок слежения за домашними арестантами

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20 февраля 2013, 14:59 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

Фото пресс-службы правительства РФ

Премьер РФ Дмитрий Медведев подписал Постановление о порядке применения технических средств контроля за нахождением под домашним арестом подозреваемых или обвиняемых, сообщает в среду пресс-служба правительства.

В справке к документу говорится, что в целях осуществления контроля за подозреваемыми и обвиняемыми, в отношении которых судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, внесены изменения в УПК РФ, предоставляющие уголовно-исполнительным инспекциям право использовать аудиовизуальные, электронные и иные технические средства контроля.

Документом утверждается перечень технических средств контроля за нахождением подозреваемого или обвиняемого в месте домашнего ареста и за соблюдением им наложенных судом запретов и (или) ограничений, а также правила применения таких средств.

В приложении перечислены допустимые к использованию средства персонального контроля. В их числе - электронный браслет, который не имеют права надевать более, чем на 3 месяца, а к нему - стационарное контрольное устройство, которое сообщает, что этот арестантский браслет находится (не находится) по определенному судом адресу и сигнализирует о попытке его взлома.

Кроме того, может быть использовано мобильное контрольное устройство. В тех случаях, когда арестант санкционированно покинет помещение, ГЛОНАСС будет за ним следить при помощи браслета.

В постановлении разрешен еще ретранслятор для расширения зоны приема сигналов электронного браслета стационарным или мобильным контрольным устройством и персональный трекер.

Это устройство 3 в 1 - оно выполняет задачи браслета, СКУ и МКУ помощью ГЛОНАСС/GPS, и имеет встроенную систему контроля несанкционированного снятия и вскрытия корпуса. Его тоже разрешено "навязывать" арестанту на срок не более трех месяцев.

Постановлением разрешается подсматривать и подслушивать через устройство аудиовизуального контроля.

В документ также прописаны технические средства и устройства региональных информационных центров.