Дело о получении травмы в казанском аквапарке направлено в суд

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20 февраля 2013, 13:08 [ «Аргументы Недели» ]

В Казани завершено расследование уголовного дело на эк-управляющего аквапарком "Барионикс" 42-летнего Николая Котова за травму московского гостя, которую он получил 2 января минувшего года на аттракционе "Косичка".

Дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью), заведенное на теперь уже гендиректора ООО "Центр проектного финансирования".

"По версии следствия, в 2011 году Котов, являвшийся управляющим аквапарком «Барионикс» в силу своих должностных обязанностей и в соответствие с требованиями нормативных актов РФ, должен был обеспечить безопасную эксплуатацию аттракционов в аквапарке, арендуемом ООО «Центр проектного финансирования» по улице Мазита Гафури в городе Казани. Кроме того, Котов был осведомлен о многочисленных фактах получения травм посетителями аквапарка на водном аттракционе «Косичка» в 2011 году. Однако, несмотря на это, 2 января 2012 года во время катания на аттракционе «Косичка» 30-летний житель Москвы, приехавший на новогодние праздники в Казань, получил тяжкие телесные повреждения в виде травмы головы, переломов носа и верхней челюсти. После посещения аквапарка посетитель был госпитализирован", - говорится в сообщении СКР.