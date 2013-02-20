У погибшего в Техасе Максима Кузьмина нашлась мать

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20 февраля 2013, 12:16 [ «Аргументы Недели. Москва», Петр Горбатенко, Москва ]

Фото с сайта Statesman.com

Мать Максима и Кирилла Кузьминых, усыновленных в США, которая была лишена родительских прав, поставила вопрос об их восстановлении. За возвращение на родину Кирилла Кузьмина также высказались вчера в Госдуме. Об этом стало известно на пресс-конференции уполномоченного по правам детей при президенте РФ П. Астахова.

Кирилл (в США ему дали имя Кристофер Элвин) в настоящее время находится у родственников семьи Шатто, отец имеет доступ к сыну, мать, которая обвиняется в непредумышленном убийстве 3-летнего Максима, имеет право ограниченно встречаться с Кириллов-Элвином.

«Мне поступило также огромное количество предложений усыновить брата Максима Кузьмина от российских граждан», - отметил омбудсмен.

По мнению уполномоченного, в мире нет абсолютно безопасного места для детей. Что касается США, он озвучил цифру в 3 млн 720 тыс. случаев нарушения прав детей за 2012 год. Из них почти 1% - в приёмных семьях. Соответствующие цифры в России – порядка 88 тыс. Российская сторона будет сотрудничать с американскими правозащитными организациями, которые раскрывают информацию о насилии в отношении приемных детей на территории США.

При всем при этом, омбудсмен согласился с тем, что большинство усыновленных в США детей живет благополучно. В том числе, он рассказал, что вместе с его сыном в одной из питтсбургских школ училось пять детей, усыновленных из России, давно забывших свой язык. В тоже время, П.Астахов сделал отсылку на рекомендации ПАСЕ, еще в 1999 году признавший, что институт усыновления превратился в коррумпированный рынок торговли детьми.

Также стало известно, что все дети, которые были усыновлены по решению суда до принятия закона «Димы Яковлева», выехали из России.