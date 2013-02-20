Саранский мэр уходит в управдомы

//Общество

20 февраля 2013, 11:48 [ «Аргументы Недели. Москва», Илья Урсулов, Саранск ]

Фото www.arhcity.ru

Добровольно переквалифицироваться в председатели домового комитета решил глава администрации Саранска Петр Тултаев. Смена места работы будет временной, таким образом градоначальник собирается быть ближе к народу и понять, с какими проблемами сталкиваются в отношениях с системой ЖКХ жители столицы Мордовии.

Петр Тултаев предполагает, что за три месяца он вполне справится с тем, чтобы войти в курс дел, определить «болевые точки», которые потребуют особого внимания и дополнительного приложения сил. Кроме того, градоначальник надеется, что его примеру последуют и руководители крупных структурных подразделений городской администрации, а также главы районов и их заместители. За каждым из них будет закреплен дом, причем, по всем параметрам не самый благополучный.

«Домоуправство» городских и районных начальников предполагается на основе совместительства – они будут продолжать исполнять свои непосредственные обязанности, а вникать в проблемы горожан – в свободное от кабинетной работы время.