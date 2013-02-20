Силовики задержали еще одного фигуранта болотного дела

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20 февраля 2013, 11:42 [ «Аргументы Недели. Москва», Ольга Арцева, Москва ]

Фото с Facebook Александра Марголина

Сотрудник МК Алексей Меринов сообщил, что в ночь на 20 февраля задержан еще один фигурант «болотного дела» журналист Александр Марголин, говорится на официальной странице организации «Русь сидящая» в Facebook.

По данным А. Меринова, Александр Марголин – тишайший человек, он был вне политики. «Достали результаты выборов. Был на Болотной (в том декабре). Схватили-отсидел 15 суток (в одном изоляторе вместе с Яшиным)», - подчеркивается в сообщении. Подробностей А. Меринов точно не знает, однако, по его данным, задержали А. Марголина «по поводу участия в массовых беспорядках 6 мая».

В сообщении также говорися, что родственники задержанного просят адвокатов.

На странице в А. Марголина соцсети сказано, что он работает в ИД Медиацентр - АРТ заместителем директора по экономике.

Ранее сообщалось, что Басманный суд Москвы принял решение арестовать до 6 апреля 20-го фигуранта "Болотного дела" Илью Гущина.