Власти Псковской области окажут помощь усыновителям Кирилла Кузьмина

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20 февраля 2013, 11:21 [ «Аргументы Недели. Псков», Екатерина Вязова, Псков ]

Фото www.informpskov.ru

Начальник Управления социальной защиты населения Псковской области Армен Мнацаканян провел встречу с семьями, изъявившими желание усыновить Кирилла Кузьмина – брата Максима Кузьмина, трагически погибшего в конце января в США от рук приемных родителей.

В числе кандидатов на усыновление Кирилла две семьи из Пскова (Тимофеевых и Кузьминых), из Псковского района (Николаевой и Смирновых) и семья Супрун из Великих Лук.

Всего на имя губернатора Псковской области Андрея Турчака поступило 12 обращений от потенциальных усыновителей с просьбой оказать содействие в скорейшем возвращении ребенка из США в Псковскую область, сообщили «АН-онлайн» в пресс-службе региональной администрации.

По итогам встречи Армен Мнацаканян заверил, что руководство региона окажет всестороннюю помощь и поддержку в решении организационных и бытовых вопросов семье, которая будет выбрана кандидатом на усыновление Кирилла Кузьмина.