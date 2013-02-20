Повышенные квитанции квартплаты будут приходить до конца отопительного сезона

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20 февраля 2013, 11:03 [ «Аргументы Недели. Санкт-Петербург» ]

В феврале чрезмерно высокую квитанцию на оплату коммунальных услуг получили жители 600 домов. Об этом рассказали в жилищном комитете. По сравнению с январем превышение по этим домам составило более 50%.

Как говорят в ведомстве, причина превышения – такая же, как и в предыдущие месяцы: управляющие компании включили в квитанцию платеж за отопление, потребленное еще в ноябре или декабре (помимо отопления за январь, которое и нужно оплачивать в феврале). Кроме того, еще одним фактором роста стал так называемый «перетоп»: ситуация, при которой энергетические компании подают в дома тепловую энергию с высокой температурой, даже если на улице «оттепель».

Напомним, что с 1 сентября вступили в силу новые Правила предоставления коммунальных услуг. Согласно им, плата за отопление теперь вносится не равными долями в течение 12 месяцев, а в течение отопительного сезона, который в Петербурге длится 8 месяцев. В связи с этим те дома, которые оборудованы счетчиками (в Петербурге таких более 80%), должны теперь оплачивать фактическое потребление за предыдущий месяц. Данные с приборов учета подаются по весьма сложной схеме. У управляющих компаний заключены договоры со специализированными организациями, которые занимаются обслуживанием счетчиков, пишет «Фонтанка.ру».