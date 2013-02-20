Путин приедет в Печорский дом ребенка в Псковской области

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20 февраля 2013, 09:37 [ «Аргументы Недели» ]

Президент РФ Владимир Путин совершит рабочий визит в Псковскую область. Поездка главы государства приурочена ко дню взятия 776-й высоты во вторую чеченскую войну силами 6-й роты Псковской дивизии ВДВ. Путин посетит также Печорский детский дом, из которого были усыновлены гражданами США Дима Яковлев и Максим Кузьмин.

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков подтвердил, что поездка президента планируется в начале марта, но пока детали самой поездки неизвестны, пишет газета "Известия".

Главный врач детского учреждения Наталья Вишневская заявила, что высокому гостю будут рады. Печорский детский дом в Псковской области обрел свою печальную славу тем, что два усыновленных воспитанника Дима Яковлев и Максим Кузьмин были убиты в приемных семьях американцев. В настоящее время расследуется смерть Максима.

Губернатор Псковской области Андрей Турчак временно запретил усыновление в регионе.

Дима Яковлев погиб в 2008 году, приемный отец американец Майлс Харрисон оставил ребенка в запертом автомобиле на 9 часов в жару. Мальчик скончался от теплового удара.

"АН" писали, что детский омбудсмен Павел Астахов сообщил в своем официальном Twitter-аккаунте, что прокуратура штата Техас заверила в готовности сотрудничать с РФ в расследовании очередного убийство российского ребенка в приемной американской семье.



Астахов в минувший понедельник сообщил, что 3-летнего Максима Кузьмина, по версии правоохранительных органов США, забила до смерти мачеха.

Консульские работники России были допущены в семью американских родителей Максима Кузьмина и ознакомились с условиями жизни его младшего брата - Кирилла. Окончательные выводы проверки, проводимой прокуратурой Техаса по гибели Максима Кузьмина будут сформулированы через 10-15 дней.