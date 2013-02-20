Депутатам сегодня расскажут о насилии в российских семьях Чайка и Бастрыкин

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20 февраля 2013, 09:29 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

Вопросы противодействия семейно-бытовому насилию Госдума в рамках "правительственного часа" поднимут в среду генпрокурор России Юрия Чайку и председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.

Будет озвучена позиция руководителей силовых ведомств относительно того, следует ли принимать отдельный федеральный закон, в котором были бы прописаны предупредительные меры по выявлению проблемных семей и профилактике домашних конфликтов.



Помимо этого, депутаты хотели бы получить информацию у Чайки и Бастрыкина о фактах нарушения прав детей-сирот на получение квартир из спецфонда по достижению ими 18-летнего возраста.

Госдума РФ обеспокоена сообщениями СМИ о том, что нередко выпускники детдомов и интернатов становятся жертвами мошенников и в результате остаются без жилья.