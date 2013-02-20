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20 февраля 2013, 09:17 [ «Аргументы Недели» ]

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому фигурантку дела "Оборонсервиса" Евгению Васильеву, находящуюся под домашним арестом, будет контролировать ГЛОНАСС.

Российское правительство одобрило введение электронного контроля за лицами, находящимися под домашним арестом. Постановление "О порядке применения аудиовизуальных, электронных и иных технических средств контроля, которые могут использоваться в целях осуществления контроля за нахождением подозреваемого или обвиняемого в месте исполнения меры пресечения в виде домашнего ареста и за соблюдением им наложенных судом запретов и/или ограничений" опубликовано на официальном сайте правительства.

Перечень и порядок применения технических средств контроля должен определяться правительством Российской Федерации.

Принятие постановления направлено на совершенствование системы осуществления контроля за подозреваемыми и обвиняемыми, в отношении которых судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, что позволит повысить эффективность применения указанной меры.

Напомним, во вторник, 19 февраля, Анатолий Сердюков и Евгения Васильева побывали на допросе у следователя. Они отказались отвечать на вопросы по данному делу, сославшись на 51-ю статью Конституции, позволяющая не свидетельствовать против себя и своих близких.

Экс-главе департамента имущественных отношений Минобороны РФ Евгении Васильевой суд продлил домашний арест.

Васильева ранее заявила о своей невиновности по делу "Оборонсервиса" и обжаловалапродление домашнего ареста.