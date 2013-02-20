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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Общество

Глава Федерации мигрантов просит Путина об амнистии нелегалов

, 08:28 [ «Аргументы Недели» ]

Глава Федерации мигрантов Муххамад Амин Маджумдер от имени всех иностранных работников обратился к президенту РФ Владимиру Путину. Нелегальные мигранты просят Путина об амнистии.

На территории России сейчас проживает около 10 млн нелегальных мигрантов — они работают в теневом секторе. Но они могли бы приносить прибыль российской экономике. Муххамад Амин Маджумдер считает, что лучший выход из этой ситуации — разово амнистировать всех нелегалов. По его словам, «из-за теневого бизнеса и роста нелегальной миграции государственный бюджет не получает ежегодно несколько миллиардов рублей», - цитирует Маджумдера газета «Известия».

Глава Федерации мигрантов заверяет, что приезжие «готовы платить налоги и соблюдать законы и традиции Российской Федерации». 

ИЧ

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