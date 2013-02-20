Борт МЧС доставил в клиники Москвы дагестанцев, пострадавших в результате ЧП

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20 февраля 2013, 07:43 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

Фото МЧС РФ.

Из Махачкалу в Москву в 06:25 (мск) среды вылетел спецборт МЧС России Ил-76 для транспортировки в лечебные столичные учреждения пострадавших, в числе которых 4 ребенка, при ЧП, произошедших в Республике Дагестан.

На борту, оборудованном двумя специальными медицинскими модулями, пострадавших сопровождают врачи отряда "Центроспас", психологи ЦЭПП МЧС России и специалисты ВЦМК "Защита", сообщает пресс-служба МЧС России.

Спасатели пришли на помощь дагестанцам по личной просьбе врио президента РД Рамазана Абдулатипова Владимиру Пучкову, озвученной в понедельник.

В Москву летят пострадавшие в двух ЧП.

Утром минувшей субботы в поселке Нижнее Казанище Буйнакского района на первом этаже частного двухэтажного дома произошел хлопок бытового газа. В результате пострадало четыре человека, в том числе двое детей. Погибших нет. Разрушений дома нет. Горения на месте не было.

В ночь на понедельник в селении Уздалросо Хунзахского района в жилом доме произошел пожар, в результате которого пострадали двое взрослых и двое детей.