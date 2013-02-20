Ущерб по делу о турбазе зятя Сердюкова бизнесмена Пузикова оценен в 15,5 млн.

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20 февраля 2013, 07:25 [ «Аргументы Недели» ]

Ущерб по делу о турбазе зятя экс-министра обороны Анатолия Сердюкова петербургского бизнесмена Валерия Пузикова оценили в 15,5 миллионов рублей.

Муж родной сестры бывшего главы Минобороны является фигурантом дела о незаконном отчуждении земли в Анапе и строительстве там рекреационных объектов.

"АН" писали, что руководитель главного военного следственного управления (ГВСУ) СК РФ генерал-полковник юстиции Александр Сорочкин сообщил, что Валерий Пузиков может быть вызван на допрос.

Ранее в СМИ прошла информация, что Пузиков покинул территорию России. Генерал отметил, что следствие "не располагает однозначной информацией" о том, что это действительно так.

По словам Сорочкина, в настоящее время следователи проводят несколько доследственных проверок, в том числе по факту реализации коммерческой структуре по заниженной стоимости 9,2 тысячи квадратных метров земли и строений на ней в городе-курорте Анапе.

Напомним, во вторник, 19 февраля, Анатолий Сердюков и Евгения Васильева побывали на допросе у следователя. Они отказались отвечать на вопросы по данному делу, сославшись на 51-ю статью Конституции, позволящая не свидетельствовать против себя и своих близких.

Экс-главе департамента имущественных отношений Минобороны РФ Евгении Васильевой продлил ей домашний арест.

Васильева ранее заявила о своей невиновности по делу "Оборонсервиса" и обжаловалапродление домашнего ареста.

В ноябре прошлого года Евгении Васильевой были предъявлены обвинения по ч.3 ст.159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Экс-чиновница проходит по трем эпизодам уголовного дела о крупных хищениях в Минобороны. Ей инкриминируются крупные хищения на общую сумму 360 млн. рублей.

Напомним, в настоящее время в одно производство объединены десять уголовных дел в отношении должностных лиц Минобороны о незаконной реализации холдингом "Оборонсервис" крупных объектов недвижимости военного ведомства. По предварительным оценкам, ущерб от противоправных сделок с недвижимостью составляет около 4 миллиардов рублей.

В рамках этого дела обвинение предъявлено еще и экс-главе "Центра правовой поддержки "Эксперт" Екатерине Сметановой и ее супругу — бывшему гендиректору "Окружного материального склада Московского округа ВВС" Максиму Закутайло.

Еще в одно производство объединены уголовные дела по фактам хищения компанией "Славянка" денежных средств военного ведомства. ГВСУ СКР изменило е меру пресечения на подписку о невыезде и предоставило госзащиту Екатерине Сметановой.

Закутайло останется под арестом до 10 апреля.