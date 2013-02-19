Парень из Дербента просит обратить внимание на то, что с ним происходит

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19 февраля 2013, 22:59 [«Аргументы Недели. Северный Кавказ», Хатима Нисредова, Махачкала ]

Фото www.kavpolit.com

Четыре правозащитные организации обратились с открытым письмом к исполняющему обязанности главы Дагестана, в котором попросили его обратить внимание на события, связанные с похищением и пытками жителя Дербента Алибека Мирзеханова, сообщает интернет-портал «Кавказский узел». А молодой человек на днях выложил второе по счету видеообращение в Интернете.

«АН-онлайн» ранее сообщал, что 18-летний житель дагестанского города Дербента Алибек Мирзеханов записал видеобращение к республиканской и федеральной власти с просьбой защитить его права. Он рассказал, что 2 февраля приблизительно в 18.30 был похищен сотрудниками правоохранительных органов, которые жестоко избили его, пытали электротоком и заставляли свидетельствовать против неизвестных ему людей. По его словам, он был отпущен домой на два дня, чтобы подумать над показаниями, однако Мирзеханов дал показания против них самих: он записал видообращение и выложил его в Интернете.

Вопреки надеждам, никакой помощи, по словам молодого человека, со стороны власти не было. Об этом Мирзеханов сказал в своей второй записи, которая появилась в интернете недавно. Молодой человек в ней также рассказывает, что за ним следила машина, называет ее марку и номера. Парень просит если не власти, то хотя бы общественность обратить внимание на происходящее с ним.

Сайт «Кавказский узел» сообщает, что «с открытым письмом к Рамазану Абдулатипову обратились председатель Совета Правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов, председатель Московской Хельсинкской группы Людмила Алексеева, председатель комитета «Гражданское содействие» Светлана Ганнушкина и исполнительный директор Общероссийского движения «За права человека» Лев Пономарев». Они просят врио главы республики «отреагировать на обращение Алибека и взять под контроль расследование факта его похищения и применения пыток, и не дать преступникам в погонах уйти от ответственности».

Никакими официальными комментариями и информацией, в частности, дошло ли письмо до Абдулатипова, «АН-онлайн» пока не располагает.