Иностранцы ищут туры на Урал: жаждут видеть место падения метеорита

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19 февраля 2013, 22:24 [ «Аргументы Недели» ]

Иностранные туристы обращаются к челябинским турагентствам с запросом об организации экскурсии к месту падения метеорита на озере Чебаркуль. А они к этому пока не готовы.



"От иностранцев поступают разные заказы — от индивидуальных поездок к месту падения метеорита до организации туристических групп по 48 человек. Наибольший интерес проявляют японцы, а вот из россиян никто не изъявлял желания побывать на такой экскурсии", - рассказала ria.ru владелица небольшого турагентства.



Цена к месту падения пока неясна: для этого необходимо продумать трансфер иностранных туристов в Челябинск и маршрут туристической поездки, включающей в себя озеро Чебаркуль.

Крупные туристические агентства Челябинска пока не воспринимают всерьез идею об организации экскурсий к месту падения метеорита.



