В Волгограде стали увольняться приезжие члены правительства

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19 февраля 2013, 22:02 [«Аргументы Недели. Волгоград», Сергей Зарубин, Волгоград ]

Фото www.depdela.ru

Глава правительства Волгоградской области Константин Храмов подал в отставку, которую губернатор Сергей Боженов принял. Храмов возглавлял региональное правительство с 1 апреля 2012 года. До этого он был мэром Невинномысска Ставропольского края, и пришел во власть Волгоградской области вместе с командой губернатора Сергея Боженова.

О том, что стало причиной такого шага господина Храмова, официальные источники, приближенные к губернатору, не распространяются. Но по некоторым данным, в ближайшие дни губернатор намеревается отправить в отставку большинство «варягов», приглашенных на работу в правительство региона. После того, как покинув пост мэра Астрахани, Боженов стал губернатором соседней Волгоградской области, администрацию региона заполнили, по преимуществу, приезжие. Что, безусловно, стало главным раздражителем социальной и политической ситуации в городе-герое.

Как стало известно «АН-онлайн», на серьезные ошибки, связанные с подбором кадров, Сергею Анатольевичу указали в администрации президента и предложили убрать фигуры-«раздражители». Будет проводиться их замена на уроженцев Волгоградской области, и первым шагом в этом направлении, скорее всего, станет назначение Олега Керсанова главой правительства. Пока местный Керсанов занимает эту должность с приставкой и.о.

Поправит ли это имидж губернатора Волгоградской области, покажет время. Пока же опросы жителей региона демонстрируют, что он далеко не идеален