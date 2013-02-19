В Махачкале для онкобольных детей прошел благотворительный концерт

//Общество

19 февраля 2013, 21:48 [«Аргументы Недели. Северный Кавказ», Хатима Нисредова, Махачкала ]

Фото www.geophoto.ru

В Махачкале состоялся благотворительный концерт для онкобольных детей. Организовали его - фонд «Живи и дари жизнь другим» и музыкальная школа Мурада Кажлаева для одаренных детей.

На сцене Русского драмтеатра им. М. Горького воспитанники музыкальной школы показали несколько балетных номеров, исполнили классические музыкальные произведения. В фойе театра тем временем организаторы развернули сувенирную ярмарку, на которой были представлены работы маленьких пациентов Республиканской клинической больницы – это деревянные поделки и картины. Все желающие могли купить сувенир и тем самым также внести свой вклад в помощь больным. Как заверили организаторы, все вырученные деньги пойдут на лечение детей.

Параллельно в республике в течение недели проходила и другая благотворительная акция для детей с раковыми заболеваниями «Частичка нас». Она была организована стихийно в сети Интернет к Всемирному дню онкобольных детей. Молодые люди из разных городов и районов республики решили собрать средства для 14-летней девочки из города Кизляра. Как сообщил «АН-онлайн» волонтер Нурлан Алиев, было собрано почти 50 тысяч рублей. «Собранные средства будут переданы отцу Иры Сурмаевой, которая больна раком», - сказал волонтер.

Всего на сегодняшний день, по официальным данным, в республике более 350 детей с онкологическими заболеваниями. Общественными организациями и просто добровольцами и волонтерами периодически проводятся благотворительные акции и другие мероприятия в поддержку больных детей.