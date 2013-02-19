Непрописанных будут искать по квартирам москвичей дважды в месяц

//Общество

19 февраля 2013, 21:58 [ «Аргументы Недели» ]

Департамент ЖКХ и благоустройства Москвы рекомендовал управляющим компаниям совместно с участковыми дважды в месяц совершать рейды по квартирам москвичей. Методические указания опубликованы на сайте.

Официально этот документ носит название "Методические рекомендации по выявлению физических лиц, пользующихся жилым помещением". "Фактическое потребление коммунальных услуг неучтенными жильцами влечет сверхнормативное потребление коммунальных ресурсов в целом по дому, чем причиняет убытки другим гражданам, проживающим в доме", - сообщается в документе.



В качестве одного из способов "защиты интересов собственников жилья" предложено выявлять незарегистрированных лиц представителям управляющей организации, сообщает РБК. Для этого общее собрание собственников квартир может наделить управляющие организации полномочиями устраивать регулярные рейды по квартирам в поисках нелегалов. Проводить такие проверки предложено дважды в месяц.



При обнаружении незаконно проживающего гражданина участковый должен будет составить протокол об административном правонарушении. В случае если выяснится, что собственник сдает квартиру в аренду, управляющая организация должна будет уведомить территориальную налоговую инспекцию и управление миграционной службы о факте проживания незарегистрированных граждан и о незаконном предпринимательстве.







