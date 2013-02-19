В России украинским политикам вручили награды за поддержку русского языка

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19 февраля 2013, 21:11 [ «Аргументы Недели» ]

Президент РФ Владимир Путин во вторник наградил нескольких украинских политиков медалью Пушкина «за большой вклад в сохранение и популяризацию русского языка и культуры за рубежом».

Награждены депутаты от Партии регионов Сергей Кивалов, Вадим Колесниченко, Олег Царев, Дмитрий Шенцев, а также экс-депутат Юрий Болдырев.

Кивалов и Колесниченко являются авторами скандального законопроекта, по которому русский язык на Украине получил статус регионального там, где он является родным по меньшей мере для десяти процентов населения.

Медаль Пушкина была учреждена в России в 1999 году. Она вручается как российским гражданам, так и иностранцам за большой вклад в изучение и сохранение культурного наследия, сближение и взаимообогащение культур наций и народностей.

Владимир Путин провёл во вторник заседание Совета по межнациональным отношениям. Во встрече, на которой обсуждались планы реализации Стратегии государственной национальной политики России на период до 2025 года.