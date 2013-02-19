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//Общество

Малафеев: "Зениту" в матче с "Ливерпулем" придется нелегко

19 февраля 2013, 20:33 [ «Аргументы Недели» ]

Футболисты питерского "Зенита" готовятся к матчу с "Ливерпулем". Голкипер петербургского футбольного клуба Вячеслав Малафеев считает, что шансы его родного клуба после победы над "Ливерпулем" в Санкт-Петербурге на стадионе "Петровский" увеличились.

Малафеев думает, что "Ливерпуль" потерял надежду в своем чемпионате зацепиться за место, дающее право играть в Лиге чемпионов, и из Кубка Англии вылетел, пишет "Спорт-Экспресс". Вратарь "Зенита" понимает, отступать англичанам в игре с питерским клубом некуда, "Ливерпуль" будет настроен еще боевитее.

"АН" сообщали, что встреча "Зенит" - "Ливерпуль" завершилась со счетом 2:0. Ответная игра пройдет в ночь на 22 февраля в Англии.

Также уже известно, что судить матч будет голландский арбитр Бьёорн Кюйперс.

 

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