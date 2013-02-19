Патрушев: Число кибератак на сайты органов государственной власти растет

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19 февраля 2013, 20:27 [ «Аргументы Недели» ]

Совет безопасности России отмечает рост числа кибератак на сайты органов государственной власти. До 10 тысяч атак совершается на страницы президента, Госдумы и Совета Федерации.

"Сейчас отмечается стремительный рост подобных атак на различные объекты информационной инфраструктуры России. Следует отметить, что нашим компетентным органам приходится ежедневно сталкиваться с компьютерными атаками", — сказал секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.



Он отметил в интервью "Российской газете", что, по данным ФСБ России, только на сайты президента, Госдумы и Совета Федерации ежедневно осуществляется до 10 тысяч атак. "Главной целью этих акций является нарушение работоспособности соответствующих информационных систем", — пояснил Патрушев.





