Владимир Путин против возврата конфискованных культурных ценностей

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19 февраля 2013, 20:12 [ «Аргументы Недели» ]

Президент отметил, что не говорит о том, правильно или неправильно поступало советское правительство в ходе национализации, но прошло уже почти сто лет и надо жить, считаясь с таким положением вещей.

В противном случае, по мнению Путина, можно "открыть ящик Пандоры".



Глава государства на заседании Совета по межнациональным отношениям также назвал невозможной передачу США библиотеки Шнеерсона, поскольку она принадлежит российскому государству, и предложил ее разместить в открытом доступе в Еврейском центре толерантности в Москве. Президент с сожалением констатировал, что дискуссия по этой проблеме вышла в такую конфронтационную плоскость, сообщает echo.msk.ru. На его взгляд решение американского суда на этот счет неправосудно.



