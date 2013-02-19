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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Общество

Владимир Путин против возврата конфискованных культурных ценностей

19 февраля 2013, 20:12 [ «Аргументы Недели» ]

Президент отметил, что не говорит о том, правильно или неправильно поступало советское правительство в ходе национализации, но прошло уже почти сто лет и надо жить, считаясь с таким положением вещей.

 В противном случае, по мнению Путина, можно "открыть ящик Пандоры".

Глава государства на заседании Совета по межнациональным отношениям также назвал невозможной передачу США библиотеки Шнеерсона, поскольку она принадлежит российскому государству, и предложил ее разместить в открытом доступе в Еврейском центре толерантности в Москве. Президент с сожалением констатировал, что дискуссия по этой проблеме вышла в такую конфронтационную плоскость, сообщает echo.msk.ru. На его взгляд решение американского суда на этот счет неправосудно.

НС

//картина дня

В мире

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В ПАСЕ жестко ответили на отказ Украины отправить делегацию на сессию

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Три крупнейших европейских лоукостера выразили желание летать в РФ. Ирландская авиакомпания Ryanair, британская EasyJet…

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