Как себя вести при пропаже ребенка

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19 февраля 2013, 18:51 [ «Аргументы Недели» ]

Обращение в полицию, срочные звонки знакомым, уже заранее готовый список особых примет и знание основных правил поисков на природе и в людных местах, существенно помогут в обнаружении пропавшего ребенка.

Об этом заявили эксперты в ходе онлайн-конференции в РИА Новости.

Не нужно ждать трое суток после пропажи человека, чтобы обратиться в полицию. Начинать поиск надо как можно скорее. Сразу обращайтесь к полицейским и в поисковые отряды.



А сейчас заведите так называемый "детский паспорт", советуют эксперты, в котором указываются основные приметы ребенка. Такой паспорт представляет собой бланк с уже расчерченными графами, образец которого можно найти в интернете.



Почаще фотографируйте своих детей, так как фотография даже полугодовой давности может оказаться бесполезной — внешность малыша быстро меняется, и незнакомый с ребенком человек может его просто не узнать по старому снимку. Также, по мнению эксперта, не лишним будет приобрести для ребенка GPS-трекер — устройство, с помощью которого можно отслеживать его передвижение.



Если ребенок исчез где-то на природе и если рядом есть вода, нужно в первую очередь обратить на нее внимание. Встать и смотреть, чтобы ребенок на нее не вышел и не утонул. А потом вызывать знакомых и полицию.

Если ребенок пропал в торговом центре — обращайтесь к охранникам, чтобы немедленно блокировали выходы. В такой ситуации не надо стесняться, ведь ребенка могли и украсть.



Дети с расстройством аутистического спектра находятся в наибольшей зоне риска, так как они могут не осознавать, что потерялись, и не просить о помощи. В этом случае важную роль играют профилактические меры, отработанный алгоритм действий.







