Экс-министр культуры Латвии хочет извинений от Путина за оккупацию стран Балтии

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19 февраля 2013, 18:32 [«Аргументы Недели. Москва», Светлана Родионова, Рига ]

Фото www.rus.delfi.lv

Бывший министр культуры Латвии Сармите Элертехочет извинений от Владимира Путина за оккупацию стран Балтии. Нынешний пост экс-министра - советник премьера по вопросам национальной идентичности, сплочения общества и интеграции. Элерте собирается бороться за кресло мэра Риги на предстоящих выборах.

В интервью Первому Балтийскому каналу политик пояснила свое понимание интеграции общества: «Интеграция — процесс, где нельзя сказать, что он сегодня закончился. Но я думаю, это было бы хорошей целью на 2018 год, когда Латвии исполнится сто лет. И эта цель могла бы выразиться в следующем результате. Все жители Латвии знают латышский язык. Все. Знают и используют. Мы все должны осознать до конца 20-й век, оккупацию Латвии, и у всех жителей Латвии будет основанное на правдивых фактах понимание истории. И кроме того, было бы приятным подарком со стороны соседней страны извинения Владимира Путина за оккупацию стран Балтии во время второй мировой войны».

Сармите Элерте, журналистка по профессии, учившаяся в 80-х годах во ВГИКе, представляет правящую правую партию «Единство» и известна своими радикальными высказываниями по национальным вопросам.

Элерте сказала над чем намерена работать, став градоначальником: «Мы должны вернуть Ригу Латвии. Рига должна быть едина со всей остальной страной. Левые популисты разделили Ригу и общество».

С 2009 года на посту мэра Риги успешно трудится Нил Ушаков, который стал первым этнически русским мэром Риги и самым популярным мэром столицы за все годы независимости Латвии. Его деятельность положительно оценивают 82% рижан.