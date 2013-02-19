Организаторы марша 2 марта хотят спокойно договориться с властями Москвы

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19 февраля 2013, 18:46 [«Аргументы Недели. Москва», Ягодина Мария, Москва ]

Фото с Facebook Евгении Третьяковой

Гражданский активист и организатор социального марша «За права москвичей!» Евгения Третьякова сообщила «АН-онлайн», что заявители марша не хотят споров, а хотят спокойно согласовать и провести и марш, и митинг без политических лозунгов.

По словам Е. Третьяковой, скорее всего, завтра организаторы акции получат официальный ответ из мэрии с предложением об изменении маршрута. «Мы ответим на это, что мы готовы изменить место проведения митинга и хотели бы провести его на Пушкинской площади», - отметила она.

По словам активистки, Тверская площадь была выбрана местом проведения митинга не случайно: она максимально близкая к зданию столичной мэрии. «Марш социальный, там будет поднято достаточно большое количество вопросов, волнующих жителей города. Поэтому нам казалось символичным, что митинг будет проходить недалеко от мэрии», - уточняет Е. Третьякова. При этом она подчеркивает, что организаторы предполагали такой вариант развития событий, что по каким-то причинам площадь под митинг предоставлена не будет.

К. Третьяова заявила, что организаторы акции не настроены на конфронтацию с мэрией. «Нам интересно это мероприятие согласовать», - сказала она. «Надеюсь, что нас услышат».

По словам Е. Третьяковой, митинг нужен для того, чтобы гражданские активисты, которые действуют сейчас по всему городу немного разрозненно, выслушали друг друга и, возможно, пришли к каким-то выводам вместе. «В Москве существует не только проблема пробок и экологии, о которых все знают, но и множество других проблем, которые тоже важны для жителей города», - резюмировала она.

Ранее «АН-онлайн» писали, что соратники главы «Левого фронта» Сергея Удальцова сообщают в его «Твиттере»: мэрия Москвы предложила изменить маршрут марша 2 марта. Власти советуют идти от Пушкинской площади по одной стороне бульвара на проспект Сахарова.