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19 февраля 2013, 18:28 [ «Аргументы Недели» ]

Бывший министр обороны России Анатолий Сердюков и его экс-подчиненная Евгения Васильева, возглавлявшая в военном ведомстве имущественный департамент, отказались сегодня отвечать на допросы следователя.

Экс-чиновников вызвали в Главное военное следственное управление (ГВСУ) СКР, чтобы получить показания о хищениях в Санкт-Петербургском инженерно-техническом центре Минобороны и незаконном отчуждении земли в Большом Утрише, где расположена нашумевшая «дача Пузикова» — резиденция зятя Сердюкова, пишут izvestia.ru. Как сообщил официальный представитель СК Владимир Маркин, они сослались на ст. 51 Конституции РФ, позволяющую не свидетельствовать против себя и своих близких родственников.

Ранее «АН» сообщали, что зять экс-министра обороны Анатолия Сердюкова Валерий Пузиков может быть вызван на допрос. Об этом сообщил руководитель главного военного следственного управления (ГВСУ) СК РФ генерал-полковник юстиции Александр Сорочкин. Следствие "не располагает однозначной информацией" о том, что он покинул Россию.





