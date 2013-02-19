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19 февраля 2013, 18:24 [ «Аргументы Недели» ]

Госдума во вторник лишила мандата депутата партии "Справедливая Россия" Олега Михеева. Нижняя палата парламента поддержала запрос Генпрокуратуры и дала согласие на лишение неприкосновенности Михеева, подозреваемого следствием в мошенничестве.

"За" лишение депутата мандата проголосовало 297 депутатов, "против" – 59. Четверо воздержались. Для принятия решения было необходимо 226 голосов депутатов.

Первый заместитель генпрокурора России Александр Буксман заявил, что следствие располагает достаточными доказательствами для привлечения Олега Михеева к уголовной ответственности. Он также заявил, что в ходе доследственной проверки собраны достаточные доказательства, указывающие на причастность депутата к хищениям имущества ОАО "Росбанк", покушение на хищение денежных средств ОАО "Промсвязьбанк" и воспрепятствование правосудию, передает РИА Новости.

По версии следствия, депутат Олег Михеев может быть причастен к совершению преступлений, предусмотренных статьями "Мошенничество, совершенное в особо крупном размере", "Покушение на мошенничество, совершенное в особо крупном размере", а также "Воспрепятствование осуществлению правосудия, совершенное лицом с использованием своего служебного положения".

Он все обвинения отрицает.