Зять экс-министра обороны Анатолия Сердюкова будет допрошен

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19 февраля 2013, 18:12 [ «Аргументы Недели» ]

Зять экс-министра обороны Анатолия Сердюкова Валерий Пузиков может быть вызван на допрос, сообщил руководитель главного военного следственного управления (ГВСУ) СК РФ генерал-полковник юстиции Александр Сорочкин.

"Подтверждаю, что у нас имеются вопросы к нему, в связи с чем он может быть допрошен", — сказал Сорочкин в интервью "Российской газете". Ранее «АН» сообщали, по данным СМИ Пузиков покинул территорию России. Генерал отметил, что следствие "не располагает однозначной информацией" о том, что это действительно так.



"В настоящий момент следователи проводят несколько доследственных проверок, в том числе по факту реализации коммерческой структуре по заниженной стоимости 9,2 тысячи квадратных метров земли и строений на ней в городе-курорте Анапе", — добавил Сорочкин.



Он напомнил, что основанием для выделения этого земельного участка послужило личное обращение Анатолия в бытность его министром обороны к главе города.

"Сердюков просил предоставить землю для строительства навигационной станции. В действительности, на нем начали возводить элитное загородное жилье", — пояснил глава ГВСУ.







