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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Общество

В Перми впервые пройдут мышиные и тараканьи бега в День защитника Отечества

19 февраля 2013, 17:58 [ «Аргументы Недели» ]

В Перми впервые пройдут Большие мышиные и тараканьи бега, 23 февраля, в День защитника Отечества.  Белые мышки и черные тараканы из Пермского зоопарка побегут в рамках соревнований «Навстречу Олимпиаде!».

Чтобы сделать ставку на «своего» бегуна, необходимо приобрести специальный билет на территории зоопарка, сообщается на сайте. Организаторы установят 10 беговых дорожек. За 4 часа посетители зоопарка в праздничную субботу получат массу шансов пережить азарт гонок и стать победителем. Победители забегов принесут своим «хозяевам» призы.

ИЧ

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