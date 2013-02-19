В Перми впервые пройдут мышиные и тараканьи бега в День защитника Отечества

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19 февраля 2013, 17:58 [ «Аргументы Недели» ]

В Перми впервые пройдут Большие мышиные и тараканьи бега, 23 февраля, в День защитника Отечества. Белые мышки и черные тараканы из Пермского зоопарка побегут в рамках соревнований «Навстречу Олимпиаде!».

Чтобы сделать ставку на «своего» бегуна, необходимо приобрести специальный билет на территории зоопарка, сообщается на сайте. Организаторы установят 10 беговых дорожек. За 4 часа посетители зоопарка в праздничную субботу получат массу шансов пережить азарт гонок и стать победителем. Победители забегов принесут своим «хозяевам» призы.