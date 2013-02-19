Врио губернатора Подмосковья посетит платформу Салтыковская 21 февраля

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19 февраля 2013, 18:10 [«Аргументы Недели. Москва», Ольга Арцева, Москва ]

Фото с Facebook Сергея Соболева

Журналист Сергей Соболев у себя в Facebook написал, что в Балашиху едет врио губернатора Московской области Андрей Воробьев. Он посетит печально известную платформу Салтыковская, рядом с которой под колёсами электропоездов погибла жена Сергея Елена и множество других людей.

Сергей пишет, что уже есть доказательства посещения главой региона Салтыковки. «Всю минувшую ночь коммунальщики уничтожали наледь рядом со станцией. Три трактора, самосвал. За ночь сделали то, что не могли за всю зиму», - уточняет он.

Кроме того, по данным С. Соболева, сама платформа отдраена до блеска. «Ступеньки, настилы - не единой снежинки. Чистить начали с прошлой недели, когда стали приезжать коллеги-журналисты. Думаю, до завтрашнего дня Салтыковка увидит еще много непривычного и показушного», - иронично пишет Сергей.

Также журналист сообщил, что провел переговоры с адвокатами. «Юристы говорят, что перспективы есть. Подробно и официально об этом будет объявлено в ближайшие дни», - отмечает он. С. Соболев собирается «бороться с ветряными мельницами» по его же собственному выражению – он ищет виноватых в смерти жены Елены, чтобы спор через суд.

Ранее «АН-онлайн» писали, что в ходе пресс-конференции, прошедшей на прошлой неделе в ИТАР-ТАСС, врио губернатора Подмосковья А. Воробьев заявил о намерении приехать в Балашиху. Там глава Московской области проконтролирует железнодорожный переезд, где под колёсами электропоезда 18 января погибла жена журналиста Елена Соболева. Ранее С.Соболев написал у себя на Facebook обращение к главе ОАО «РЖД» Владимиру Якунину, в нем он просил главного железнодорожника посетить станцию «Салтыковская».