У 4 станций метро Москвы в этом году откроются перехватывающие парковки

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19 февраля 2013, 17:20 [ «Аргументы Недели» ]

В 2013г. у станций метро "Красногвардейская", "Бульвар Адмирала Ушакова", "Измайловская" и "Новокосино" будут открыты перехватывающие парковки. Об этом сообщает пресс-служба Московского метрополитена.

У "Красногвардейской" организуют две площадки, у станции "Бульвар Адмирала Ушакова" – тоже две, у станций "Измайловская" и "Новокосино" - по три площадки.

К настоящему времени возле станций метрополитена работает 15 перехватывающих парковок. Самая большая парковка расположена у станции "Аннино": площадка рассчитана на 1 тыс. 48 машино-мест.



