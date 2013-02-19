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//Общество

У 4 станций метро Москвы в этом году откроются перехватывающие парковки

19 февраля 2013, 17:20 [ «Аргументы Недели» ]

В 2013г. у станций метро "Красногвардейская", "Бульвар Адмирала Ушакова", "Измайловская" и "Новокосино" будут открыты перехватывающие парковки. Об этом сообщает пресс-служба Московского метрополитена.

 У  "Красногвардейской" организуют две площадки, у станции "Бульвар Адмирала Ушакова" – тоже две, у станций "Измайловская" и "Новокосино" - по три площадки.
К настоящему времени возле станций метрополитена работает 15 перехватывающих парковок. Самая большая парковка расположена у станции "Аннино": площадка рассчитана на 1 тыс. 48 машино-мест.

НС

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