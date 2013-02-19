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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Общество

В интернете набирает популярность новый ролик про полицейскую "работу"

19 февраля 2013, 17:01 [ «Аргументы Недели» ]

В интернете сегодня появилось видео, сделанное в Москве, на улице Затонной у дома № 12, корп.2.  Потерпевшего попытались забрать, при этом того, кто нанес автору ролика удар, – почему-то не замечают.

   На видео отчетливо видно, как мужчина, одетый в штатское ударил по лицу человека с камерой, после чего отошел на безопасное для себя расстояние. Когда потерпевший попытался обратиться к полицейским с заявлением со свидетелями, то адекватного ответа так и не дождался.

Сейчас авторы видео обращаются в социальных сетях к известным адвокатам, в том числе Марку Фейгину и Виолетте Волковой, а также к правозащитникам с просьбой разобраться в ситуации, сообщает uznayvse.ru.

НС

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