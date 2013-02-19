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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Общество

Мэр Феодосии считает, что в городе процветает вандализм

19 февраля 2013, 16:45 [ «Аргументы Недели» ]

Фото с сайта www.an.crimea.ua
Фото с сайта www.an.crimea.ua

На аппаратном совещании Феодосийского исполкома мэр Феодосии Александр БАРТЕНЕВ сообщил, что в городе процветает вандализм.

Городской голова задался вопросом, кто же в отсутствии отдыхающих может мусорить, заниматься вандализмом (в городе за последнее время несколько раз неизвестные портили деревянные и каменные скульптуры, находящиеся в разных частях Феодосии). Мэр предупредил, что жизнь впереди непростая и только вместе можно преодолеть трудности, возникшие в «общем доме», передает собкор «Аргументов недели – Крым» в Феодосии.

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КИ

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