Мэр Феодосии считает, что в городе процветает вандализм

//Общество

19 февраля 2013, 16:45 [ «Аргументы Недели» ]

Фото с сайта www.an.crimea.ua

На аппаратном совещании Феодосийского исполкома мэр Феодосии Александр БАРТЕНЕВ сообщил, что в городе процветает вандализм.



Городской голова задался вопросом, кто же в отсутствии отдыхающих может мусорить, заниматься вандализмом (в городе за последнее время несколько раз неизвестные портили деревянные и каменные скульптуры, находящиеся в разных частях Феодосии). Мэр предупредил, что жизнь впереди непростая и только вместе можно преодолеть трудности, возникшие в «общем доме», передает собкор «Аргументов недели – Крым» в Феодосии.

Читать дальше