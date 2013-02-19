Почему в Лондоне не любят Андрея Аршавина

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19 февраля 2013, 16:34 [ «Аргументы Недели» ]

Российского футболиста, играющего в настоящее время за лондонский "Арсенал", Андрея Аршавина в Великобритании не очень любят. Лишь каждый четвертый житель Туманного Альбиона относится к Аршавину положительно.

Такой вывод сделали специалисты медиалаборатории PROPHET, собрав и проанализировав сообщения британцев в социальных сетях за последние пять месяцев.

Как пишет "Советский спорт", несмотря на откровенно провальный сезон Аршавина, о нем вспоминали более чем в 56 тысячах сообщений. Чаще всего - в "Твиттере". Те, кому Аршавин не нравится, отметили, что их раздражают отвратительная спортивная форма футболиста, полная апатия и значительный финансовый аппетит.